Gentse studie naar veiligheid en immuunreactie coronavaccin “loopt zoals gepland”

De studie naar de veiligheid en de immuunreactie van een coronavaccin dat door het UZ Gent wordt getest, “loopt zoals gepland”. Dat bevestigt het ziekenhuis. De studie volgt een veiligheidsprotocol waarbij vooraf bepaald is hoe de dosis van het vaccin stap voor stap wordt uitgebreid. Mochten de deelnemers die het experimenteel vaccin al toegediend kregen ook bijwerkingen ondervinden, dan communiceert het ziekenhuis dat pas na afloop van de studie.

Het Centrum voor vaccinologie (CEVAC) van het UZ Gent en UGent voert momenteel een experiment uit om de werking van een Duits coronavaccin te testen. Het gaat om een studie naar de veiligheid, mogelijke bijwerkingen en de immuunreactie van het vaccin, die in fasen verloopt.

“Telkens wanneer we in de studie een stap vooruit willen naar een hogere dosis van het vaccin, dan bekijkt een team van onafhankelijke experten de resultaten van de deelnemers: welke bijwerkingen en hoeveel?”, zegt professor Isabel Leroux-Roels. “Op basis daarvan beslissen ze dan of de studie verder kan gaan of on hold gezet moet worden. Voorlopig loopt de studie zoals gepland en gaan we stap voor stap vooruit.”

Nog deelnemers gezocht

De proeven worden dus stelselmatig uitgebreid tot 168 deelnemers, al is het ziekenhuis wel nog op zoek naar deelnemers tussen de 40 en 60 jaar oud. Hoewel jongeren zich wel in voldoende grote getale hebben aangeboden, lijkt die groep minder happig. De criteria om te mogen deelnemen zijn zeer strikt.