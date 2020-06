Nieuwe investeerder op het Kiel: Wolf Oil neemt een deel van de DCA-aandelen over

De Antwerpse ondernemer Philippe Verellen wordt de derde investeerder bij voetbalclub Beerschot. Verellen is de CEO van Wolf Oil, een internationale speler in de auto-industrie die gevestigd is in Hemiksem. Verellen neemt een deel van de aandelen van DCA-topman Francis Vrancken over, Vrancken blijft wel voorzitter van de club. Samen zullen ze de helft van de aandelen van de club in hun bezit hebben. De Saudische prins Abdullah Bin Mosaad behoudt de andere 50% van de aandelen.