Premier Wilmès erkent het leed van de Congolezen: “Kunnen geen nieuwe hoofdstukken schrijven zolang we vorige niet kennen en erkennen”

België moet het leed van de Congolezen erkennen. Dat heeft premier Sophie Wilmès dinsdag gezegd in een speech naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid. “Elke zoektocht naar de waarheid en het verleden gaat gepaard met een erkenning van het leed, het leed van de anderen”. De eerste minister verwees zo naar de spijt die koning Filip heeft betuigd over de gruweldaden die in Congo Vrijstaat en Belgisch Congo zijn gebeurd.

“In 2020 moeten we in staat zijn om ons gezamenlijk verleden met luciditeit en het nodige inzicht te bekijken. Een verleden dat doordrenkt is van ongelijkheid en geweld tegenover de Congolezen”, verklaarde Wilmès. Ze vindt daarom dat ons land het voorbeeld van andere Europese landen moet volgen en in het verleden moet gaan graven, op zoek naar de waarheid. “En dat gaat altijd gepaard met een erkenning van het leed, een erkenning van het lijden van de anderen.”

De eerste minister maakte meteen het bruggetje met de spijt die de koning heeft uitgedrukt over wat er in het verleden in Congo is gebeurd. “Het debat over het koloniaal verleden verdient een diepgaand en tegensprekelijk debat, een debat dat moet worden gevoerd zonder taboes, met de nodige sereniteit en oprechtheid”.

Net zoals de meeste andere politieke partijen verwees de premier ook naar de parlementaire commissie die na de zomer in de Kamer aan de slag gaat. “Niet om de geschiedenis te herschrijven, maar om beter te begrijpen wat er is gebeurd. We zullen niet in staat zijn om nieuwe hoofdstukken te schrijven zolang we de vorige niet kennen en erkennen,” verklaarde de eerste minister.