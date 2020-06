“De koning schrijft geschiedenis, maar de kous is niet af”: wat moet onze volgende stap zijn om de gruweldaden in Congo recht te zetten?

Onverwacht en positief. Maar de spijt die koning Filip heeft betuigd over de gruweldaden die in koloniaal Congo en Congo Vrijstaat zijn gebeurd, is maar een eerste stap. Zo denken de meeste partijen over de historische woorden die de vorst naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid heeft uitgesproken. Na de zomer moet een parlementaire commissie de zaak uitspitten en oordelen wat België als staat moet doen. Excuses aanbieden? Volgens premier Wilmès moet alvast het leed van de Congolezen worden erkend.