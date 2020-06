Mobiliteitsapp Skipr haalt 7 miljoen euro op

De mobiliteitsapplicatie Skipr heeft 7 miljoen euro opgehaald bij de bank Belfius en Lab Box, de start-upincubator van autogroep D’Ieteren Auto. Belfius wordt een referentieaandeelhouder van Skipr. Dat melden Skipr, Belfius en Lab Box dinsdagochtend in een persbericht.

Skipr is een zogeheten MaaS-platform, wat staat voor “Mobility as a Service”, en helpt bedrijven om hun werknemers “een volledig mobiliteitsspectrum” aan te bieden, met combinatie van eigen, gedeeld en openbaar vervoer. Skipr bundelt een hoop aanbieders waaronder de NMBS, De Lijn, Uber en Villo, maar laat ook toe een beroep te doen op huurwagens of parkeerfaciliteiten.

De mobiliteitsapp wil met de steun van de aandeelhouders een “strategische positie in de Belgische markt verwerven en de leider worden op het vlak van eengemaakte oplossingen voor werknemersmobiliteit”. Het aanbod wordt uitgebreid met extra mobiliteitsdiensten en er komen verdere investeringen om de gebruikerservaring te verbeteren. Skipr zal ook uitbreiden naar Frankrijk. “Andere markten volgen erna”, klinkt het nog.

Mathieu de Lophem, mede-oprichter en CEO van Skipr: “We hebben het juiste product op het juiste moment. Over heel Europa zijn de wettelijke kaders rond werknemersmobiliteit aan het evolueren. Bedrijven in België en daarbuiten worden gedwongen anders na te denken over reizen, pendelen, telewerken. Dit effect wordt mede versterkt door Covid-19. Wij bieden hiervoor een ideale oplossing en stellen bedrijven en werknemers in staat om verder te kijken dan enkel de bedrijfswagen. De werknemer kan via Skipr zijn mobiliteitsbudget diverser en efficiënter inzetten, de werkgever geniet van een sterk vereenvoudigde administratie en een retentievoordeel.”