Vanaf 1 augustus weer 100 gasten welkom op trouwfeest, ook kermissen mogen weer

Minder dan 12 uur voor Fase 4 in de exitstrategie van kracht gaat, is er nu ook eindelijk een wettelijk kader. Na urenlange discussies konden de verschillende regeringen eindelijk een akkoord vinden en werd zopas het Ministerieel Besluit (MB) gepubliceerd in het Staatsblad.

De meeste beslissingen zijn bevestigingen van wat de Nationale Veiligheidsraad vorige week al besprak, maar over een aantal punten was er lange tijd discussie. Over de organisatie van lokale evenementen, recepties en kermissen waren er nog onduidelijkheden, maar die zijn nu allemaal weggewerkt.

Volgens het Ministerieel Besluit, ondertekend door minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), zijn er vanaf 1 augustus 100 gasten welkom op een trouwfeest, of zoals het MB het verwoordt: “gezeten recepties en banketten, met privékarakter, die worden verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming”. Tot en met 31 juli zijn dat er nog 50. Een burgerlijk huwelijk mag overigens wel bijgewoond worden door 200 personen en vanaf augustus zelfs door 400 aanwezigen.

Zelfs een openingsdans kan straks weer: de verplichting om aan tafel te moeten blijven zitten, geldt niet voor zulke bijeenkomsten. Al rekent de regering nog altijd op uw gezond verstand: volop dansen of in polonaise door de zaal trekken, hoort daar dus niet bij.

Ook rommelmarkten en kermissen kunnen weer georganiseerd worden als de gemeente ermee instemt. Essentieel is dat er voldoende ruimte is: maximaal “1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam” en dat de markt- en kermiskramers een mondmasker dragen. Ook eten en drank mag weer aangeboden worden voor consumptie ter plaatse.

Over discotheken en dancings is er intussen een sluitende beslissing: die blijven onherroepelijk gesloten, net als openbare jacuzzi’s, stoomcabines en hammams.

Vanaf 1 augustus is het ook aan de burgemeester om te beslissen of evenementen met zittend publiek in bepaalde omstandigheden met meer mensen kan doorgaan dan wat opgelegd is. Dat gaat bijvoorbeeld om sportwedstrijden, evenementen of voorstellingen. Ze moeten daarvoor wel toestemming krijgen van een bevoegde minister én een viroloog. Dat ook die laatste zijn zegje moet hebben in de beslissing, leidde in de Wetstraat tot discussie.