Juwelen van Dutroux-slachtoffer Julie Lejeune gestolen: “Alles wat we nog van haar hadden”

De juwelen van Julie Lejeune, slachtoffer van Marc Dutroux, zijn gestolen uit het huis van haar moeder Louisa Albert. Zij was net op reis vertrokken toen inbrekers het huis doorzochten. “Ze hebben me afgenomen wat ik nog van haar overhield”, zegt ze.

De dieven hebben afgelopen vrijdag ingebroken in het appartement van de familie in Jemeppe, in Luik. De woonkamer, de keuken en ook de slaapkamers lagen overhoop. “We waren van plan te reizen naar de Opaalkust”, zegt Louisa Albert, de moeder van Julie Lejeune, aan Sudinfo. “We hadden de stacaravan op donderdag voor het huis geparkeerd om in te laden, dan zijn we vertrokken.” Wellicht hadden de inbrekers dat door.

In een slaapkamer lagen nog enkele juwelen van Julie die de moeder er bewaarde. “Een medaillon en een kettinkje die ze voor haar doop had gekregen”, klinkt het. “Ik wilde dat ooit graag aan mijn zoon en kleindochter geven.”

“Het was alles wat we nog van haar hadden”, zegt ook Julies vader Jean-Denis Lejeune. Hij vraagt tips en informatie aan wie iets zou kunnen opgemerkt hebben van de diefstal.

Julie Lejeune en Mélissa Russo verdwenen op 8-jarige leeftijd op 24 juni 1995. Pas een jaar later werden hun lichamen aangetroffen in de tuin van Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux.