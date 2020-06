Iran veroordeelt blogger Ruhollah Sam ter dood

De Iraanse dissident en blogger Ruhollah Zam is in Teheran ter dood veroordeeld. Het vonnis werd uitgesproken door de zogenaamde “revolutionaire rechtbank”. Die oordeelt doorgaans over spionagegevallen en zaken waarin de nationale veiligheid in acuut gevaar is gebracht.

Zam, die nog beroep kan aantekenen bij het Hooggerechtshof, wordt ervan beschuldigd met zijn website Amad News propaganda tegen de Iraanse machthebbers te hebben verspreid. Hij zou ook aangezet hebben tot geweld en protest. Zam had onder meer felle kritiek geuit bij de omstreden herverkiezing van Mahmoud Ahmadinejad tot president in 2009. Daarna vluchtte hij naar Frankrijk en Maleisië. Vanuit het buitenland sprak hij regelmatig met Perzische tv-zenders waarin hij steevast uithaalde naar de machthebbers in Iran.

De blogger werd vorig jaar met een smoes naar buurland Irak gelokt en daar door de Iraanse ordediensten opgepakt. Sindsdien pleitte hij al meerdere keren schuldig tijdens hoorzittingen en vroeg daarbij om vergiffenis. Waarnemers gaan ervan uit dat zijn doodstraf niet zal worden uitgevoerd.