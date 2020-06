Man in het hoofd geschoten bij burenruzie in Colfontaine

Een man heeft maandagavond in Colfontaine een kogel in het hoofd gekregen, zo heeft het parket van Bergen dinsdag gemeld. De schutter kon ontkomen en wordt gezocht. Aanleiding was een al lang aanslepende burenruzie.

De twee mannen kregen het maandagavond in Colfontaine met elkaar aan de stok in het kader van een langdurig burenconflict. Een van de twee kwam met een vuurwapen naar buiten en schoot in de richting van zijn buurman, die voor zijn woning geparkeerd had en in het voorhoofd getroffen werd. Hij verkeerde dinsdagmorgen nog in levensgevaar.

Het parket van Bergen zei dat de dader zich na de feiten bij hem thuis verschanste, waardoor de interventie van speciale politie-eenheden nodig was. Een onderhandelaar praatte gedurende twee uur met de dader. De man slaagde er uiteindelijk in weg te vluchten.