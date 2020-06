Eupen laat ook Jonathan Bolingi en Smail Prevljak vertrekken

KAS Eupen heeft dinsdag op haar website opnieuw twee vertrekkers aangekondigd. Aanvallers Jonathan Bolingi en Smail Prevljak zien hun huurovereenkomst vandaag eindigen en keren terug naar hun moederclub. Voor Bolingi is dat Antwerp, voor Prevljak Red Bull Salzburg.

Bolingi, die vandaag 26 wordt, was sinds vorige zomer actief aan de Kehrweg. Hij kwam het afgelopen seizoen tot achttien competitieduels, waarin hij vier keer scoorde.

De 25-jarige Prevljak vervoegde Eupen in de winterstop. Hij was in die korte periode erg belangrijk met vier goals in vijf competitiewedstrijden.

Eerder maakten de Panda’s de voorbije weken ook al bekend dat Danijel Milicevic, Omid Ebrahimi, Saeid Ezatolahi, Megan Laurent en Flavio Ciampichetti de club verlaten. Theo Defourny (Lokeren) en Amara Baby (Antwerp) zijn voorlopig de enige versterkingen. Knowledge Musona wordt voor een extra seizoen gehuurd van Anderlecht.