KBC snoeit in kantorennetwerk

KBC gaat zijn kantorennetwerk aanpassen aan het feit dat steeds meer klanten (56 procent) enkel nog digitaal bankieren, zo maakt de grootbank dinsdag bekend in een persbericht. In de tweede jaarhelft en begin volgend jaar zullen 37 bankkantoren in Vlaanderen, Duitstalig België en Brussel omgevormd worden in een automatenkantoor.