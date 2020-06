President Tshisekedi: “Geschiedenis van de kolonisatie herschrijven”

De Congolese president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo roept België en de Democratische Republiek Congo (DRC) op om de geschiedenis van de kolonisatie te herschrijven. Hij zei dat dinsdag in een tv-toespraak naar aanleiding van de 60ste onafhankelijkheidsverjaardag van zijn land.

De brief van koning Filip met spijtbetuigingen is ook in Congo groot nieuws. Al moet het volgens media daar niet bij woorden blijven. “Maar het is een eerste stap”, klinkt het.

“Ik denk dat het nodig is dat onze gemeenschappelijke geschiedenis met België en zijn bevolking aan onze kinderen in de Democratische Republiek Congo en in België wordt verteld op basis van wetenschappelijk werk van historici van de twee landen”. De Congolese president zei dat de dag na de spijtbetuigingen van koning Filip in een televisietoespraak naar aanleiding van de 60e verjaardag van de onafhankelijkheid van het land.

“Maar het belangrijkste voor de toekomst is het opbouwen van harmonieuze relaties met België, want buiten de stigma’s van de geschiedenis hebben de twee volkeren in de loop der jaren een sterke relatie kunnen opbouwen. Dat heb ik persoonlijk ondervonden tijdens mijn ballingschap in België”, zei hij.

Zonder het coronavirus, zei de Congolese leider, had hij de onafhankelijkheid van zijn land in Kinshasa gevierd met koning Filip als speciale gast.