Belgische coach Sven Vandenbroeck pakt ondanks corona zijn eerste titel tussen de fans in Tanzania: “Ik heb mijn hoofd toch maar afgewend”

In moeilijke tijden als deze kunnen mensen ook persoonlijke hoogtepunten bereiken. Belgisch voetbaltrainer Sven Vandenbroeck (40) verbleef de voorbije maanden zonder familie of vrienden in een zo goed als leeg hotel in Tanzania. Afgelopen weekend pakte hij daar zijn allereerste titel als hoofdtrainer, en werd hij zo meteen ook de eerste Belgische coach die een titel op het veld mocht vieren sinds de coronacrisis uitbrak. Mèt fans die hem bestormden voor knuffels en selfies. “Ik heb mijn hoofd toch maar afgewend”, vertelt hij vanuit Tanzania.