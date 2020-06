Sophie Wilmès onthult gedenkplaat voor 60 jaar onafhankelijk Congo… met vier taalfouten in de Nederlandse tekst

Brussel / Elsene - Op de gedenkplaat die voor de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo aan het gemeentehuis in Elsene is onthuld, staan verscheidene taalfouten.

In de Nederlandse vertaling op het bord staan diverse fouten: ‘het’ 60e verjaardag, ‘ingehuld’, ‘burgmeester’ en ‘Democratische Republiek van Congo’. Premier Sophie Wilmès onthulde de plaat eerder vandaag in de Brusselse gemeente Elsene. Ze speechte ook over het gemeenschappelijk verleden van België en Congo, en over de brief met spijtbetuiging van koning Filip.

In die brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi spreekt de koning zijn ‘diepste spijt’ uit voor de wandaden die tijdens het bewind van Leopold II en de koloniale periode zijn aangebracht. Alle ogen van het land zijn vandaag dan ook op de plechtigheden voor de zestigste verjaardag van onafhankelijk Congo gericht, wat de taalfouten op de gedenkplaat des te pijnlijker maakt.

LEES OOK. “De koning schrijft geschiedenis, maar de kous is niet af”: wat moet onze volgende stap zijn om de gruweldaden in Congo recht te zetten? (+)