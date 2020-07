Het mag, maar voor Paul (75) hoeft het niet en dus blijft Cinema Central dicht: “Er komen toch amper goede films uit”

Ninove -

Vanaf vandaag mogen de bioscopen opnieuw de deuren openen, maar wie naar Cinema Central in de Lavendelstraat in Ninove wou, is eraan voor de moeite. Uitbater Paul Raes (75) besliste pas is september weer open te gaan. Heropenen is niet doenbaar met alle coronamaatregelen, vindt hij. “En er komen toch amper goede films uit.”