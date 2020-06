Huiszoeking bij Vaticaans departement voor onderhoud Sint-Pietersbasiliek

De politie heeft documenten en computers in beslag genomen bij het departement van het Vaticaan dat is belast met het onderhoud en de restauratie van de Sint-Pietersbasiliek, zo blijkt uit een verklaring van de persdienst van het Vaticaan. Het Vaticaan heeft de reden voor de huiszoeking niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaat het om een corruptieschandaal.

Het in beslag genomen materiaal is afkomstig van de technische en administratieve dienst van de Fabbrica di San Pietro, of Kerkfabriek van Sint-Pieter. Die instelling werd in de vijftiende eeuw opgericht, nog voor de huidige basiliek werd gebouwd.

De inval volgde op een tip van de algemene auditor, die de boekhouding van de Vaticaanse instellingen controleert. Paus Franciscus heeft volgens de verklaring tijdelijk een commissaris aangesteld aan het hoofd van de Fabbrica di San Pietro. Hij moet de instelling reorganiseren en inkoopprocedures aanpassen om het risico op aanbestedingsfraude terug te dringen. De paus maakte de maatregelen tegen corruptie begin deze maand al bekend.