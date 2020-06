Premier League-club West Ham United plaatst standbeeld van drie iconen bij stadion

Premier League-club West Ham United gaat bij het stadion in Londen een bronzen standbeeld plaatsen van drie clubiconen: Bobby Moore, Geoff Hurst en Martin Peters. Het standbeeld maakt deel uit van de viering van de 125e verjaardag van de club.

Met Moore, Hurst en Peters in de gelederen won West Ham in 1965 de Europa Cup II. In de finale op Wembley werd 1860 München met 2-0 verslagen. De drie iconen worden in het standbeeld vereeuwigd met de beker in hun armen.

Een jaar na die Europese finale had het drietal een belangrijk aandeel in de wereldtitel van Engeland. In de finale werd West-Duitsland verslagen en opnieuw was Wembley het decor. Hurst scoorde drie keer in de met 4-2 gewonnen eindstrijd, waarvan twee keer in de verlenging.

West Ham speelde tot 2016 in stadion Boleyn Ground, maar vier jaar geleden verhuisde de roemruchte club naar het nieuwere Olympisch Stadion, dat voor de Olympische Spelen van 2012 werd gebouwd.