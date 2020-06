Belgen met Congolese roots over de spijtbetuiging van de koning: “Moedig en niet te onderschatten, maar er is meer nodig”

“Het voelt als een kleine overwinning”, zegt Tracy Bibo Tansia. De Belgisch-Congolese ziet hoe al jaren wordt gestreden voor erkenning, en nu komt die er eindelijk in de vorm van een spijtbetuiging van de koning. Belgen met Congolese roots noemen het een grote stap in de juiste richting, maar stellen ook duidelijk: “Hiermee is de kous niet af.”