De miljoenen zijn verdwenen, maar de vraagt blijft: was brouwer Leo een oplichter of zelf een slachtoffer?

Opwijk -

Is de Opwijkse brouwer Leo De Smedt een bedrieger die met een neptestament tientallen mensen beduvelde? Of is hij het zoveelste slachtoffer van een meedogenloze meesteroplichter, die zijn naïeve handlangers mee in de afgrond sleurt? Want Hans Velle, de imposante man die naast de brouwer liep op zijn strooptocht, draait er zijn hand niet voor om een baron op te lichten. In Opwijk zijn ze verdeeld: “Het was alsof Leo zijn eigen verzinsels geloofde.”