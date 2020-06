Oude uitspraak achtervolgt Barcelona-aanwinst Miralem Pjanic en zorgt voor heisa onder Catalaanse fans

Ze doen het huidige seizoen nog uit bij hun clubs, maar daarna wisselen Arthur Melo (Barcelona) en Miralem Pjanic (Juventus) van club. Bij zijn officiële voorstelling heeft die tweede meteen wat uit te leggen.

Arthur kost de Oude Dame 72 miljoen euro plus maximaal 10 miljoen euro bonussen. Barcelona betaalt 60 miljoen euro plus 5 miljoen euro bonussen voor Pjanic. Een deal die beide clubs erg goed uitkomt voor de Financial Fair Play en daarom ook voor 30 juni afgerond moest worden.

De 23-jarige Braziliaan werd door de Juventus-supporters enthousiast onthaald op sociale media, de 30-jarige Bosniër iets minder door die van de Blaugrana. Die zagen in Arthur namelijk een potentiële opvolger voor clublegende Xavi, maar het was toch vooral een oude quote van Pjanic die veel stof deed opwaaien in Catalonië.

“Ik ben gelukkig in Rome”, zei de toenmalige AS Roma-speler in 2013 aan de Bosnische krant Oslobodjenje. “Ik weet nog niet of ik komende zomer vertrek. Als je mij vraagt wat mijn favoriete club is, dan zal ik antwoorden dat ik als kind fan was van Real Madrid. Van Ronaldo en Zinédine Zidane.”

Pijnlijk. De nieuwe aanwinst van FC Barcelona heeft een hart voor de grote rivaal uit Madrid. Pjanic zal zich daarvoor op z’n eerste persbabbel ongetwijfeld moeten verantwoorden...