Standbeeld van Leopold II weggehaald in Gent

Gent - Het standbeeld van Leopold II in het Gentse Zuidpark is dinsdag van zijn sokkel gehaald, op de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. In aanwezigheid van een beperkte groep werd het beeld verwijderd tijdens een plechtig moment.

Het meest omstreden standbeeld van Gent is verdwenen. Het stadsbestuur besliste twee weken geleden om de buste van Leopold II weg te halen. “De maatschappij evolueert. We kunnen Leopold II niet eren met een standbeeld”, klonk het.

Dinsdagmiddag was het zover. Het standbeeld werd door arbeiders van de Stad met een kraanwagen van haar sokkel gehaald. Dat gebeurde in aanwezigheid van een handvol politici, genodigden en heel wat persaandacht.

Sokkel blijft staan

Er werden dinsdag tijdens de plechtigheid getuigenissen voorgelezen door Gentenaars met Afrikaanse roots. “Vandaag is een zeer belangrijke dag. Maar het is niet de laatste dag. Dit is de start vaan een proces, geen eindpunt. De strijd gaat verder. We gaan ons blijven inzetten en hopelijk hebben we dan straks een betere wereld.”

“Vandaag willen we een zwarte bladzijde in onze geschiedenis omdraaien”, zei schepen Tine Heyse (Groen). Na een minuut stilte, werd overgegaan tot het weghalen. Nadat het beeld met een kraan weggehaald was, klonk er kort applaus.

De buste werd naar een depot van het Gentse Stadsmuseum gebracht. Er wordt later bekeken wat er met de buste zal gebeuren. De naamplaat met het opschrift ‘Leopold II, Koning der Belgen’ en de sokkel waarop het beeld stond, blijven voorlopig staan.

Geheim tijdstip

Het tijdstip waarop het omstreden standbeeld werd weggehaald, werd geheim gehouden. De Stad Gent wou er geen openbaar evenement van maken, uit schrik voor onveilige situaties in tijden van het coronavirus.

Het omstreden standbeeld werd de voorbije weken verschillende keren aangepakt door vandalen. Maandagavond hield de Belgicistische vereniging Pro Belgica nog een laatste eerbetoon aan het standbeeld.

Dinsdag daagden er alsnog een vijftigtal toeschouwers op tijdens de ceremonie. De politie hield een oogje in het zeil. Op Facebook werd de ceremonie live uitgezonden door het Gentse Vredeshuis. (lees verder onder de foto’s)

Einde van een testament

Een van de genodigden was Joram Kundé Boumkwo (29), een Gentse met Keniaanse roots: “Dit is het einde van een testament aan een vreselijk verleden en een eerste stap van een lange weg die we nog te gaan hebben. Het heeft te lang op zich laten wachten. Jammer dat dit geen vanzelfsprekendheid.”

Ook activiste Stella Nyanchama was er dinsdag bij. “We worden voor de eerste keer gehoord. Ik ben al 35 jaar activist en het is de eerste keer dat mensen bereid zijn om te luisteren. Dit is een structureel probleem. Het weghalen van een monument is maar een klein gebaar. Nu moeten we het onderliggend probleem aanpakken.”

