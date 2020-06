De vrouw die opgewonden raakte toen ze haar slachtoffers met houweel de kop in sloeg en als tweede Amerikaanse ooit de doodstraf zou krijgen

“Een goed mens. Maar ze heeft een vreselijke fout gemaakt. Als ze ooit vrij komt, mag ze gerust naast mij komen wonen”, zo zei gevangenisdominee Brazzil ooit. Hij had hemel en aarde bewogen om de executie van Karla Faye Tucker (38) tegen te houden. Omdat hij in de gevangenis stiekem verliefd was geworden op de moordenares die beweerde dat ze een orgasme kreeg telkens ze een slachtoffer met een houweel de kop in sloeg.