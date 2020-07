Johan Cruijff maakte zijn debuut voor Barcelona tegen... Cercle Brugge: de meest prestigieuze oefenwedstrijd uit het Belgische voetbal

Drie keer op rij Europa Cup I gewonnen en de duurste transfer ooit. Groter dan Johan Cruijff is niemand als hij in september 1973 zijn grote debuut maakt voor Barcelona. Een uitverkocht Nou Camp houdt de adem in. Alleen die tegenstander… Een piepkleine vereniging uit België die geen Spanjaard kent en waar de spelers drie dagen verlof op hun werk hebben moeten nemen. Qué? Cercle versus Cruijff: de meest prestigieuze oefenwedstrijd uit het Belgische voetbal.