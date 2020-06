Kans op storm en wateroverlast, noodnummer 1722 geactiveerd

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer met kans op storm en wateroverlast. Daarom heeft de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 geactiveerd.

Woensdagochtend valt er reeds neerslag in Laag- en Midden-België, en blijft het nog droog in Hoog-België. Later neemt de kans op regen en buien ook toe in de Ardennen. “De buien kunnen intens zijn, waardoor er kans is op overvloedige neerslag en lokaal onweer. In de Ardennen zijn rukwinden mogelijk tot 60 km/h. Aan zee wordt de wind vrij krachtig tegen de avond en zijn rukwinden mogelijk tot 50 km/h”, zegt het KMI.

De FOD Binnenlandse Zaken neemt geen risico’s en activeert het noodnummer 1722.