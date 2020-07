SP.A vraagt minister Weyts in te grijpen: “Cijfers over grensoverschrijdend gedrag in de sport zijn hallucinant”

Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) vraagt het parlement om de vroegere commissie Grensoverschrijdend Gedrag te heropstarten. Ze doet dat naar aanleiding van het nieuwe onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport.

Uit die studie is gebleken dat 82 procent van de bevraagde jongeren zegt slachtoffer te zijn van psychisch grensoverschrijdend gedrag. Bij een op de twee is er ook sprake van fysiek wangedrag en een op de vier klaagt over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

“Die cijfers zijn ronduit hallucinant”, zegt Annick Lambrecht. “Twee jaar geleden is er al een commissie geweest in het kader van #MeToo. Maar deze nieuwe studie brengt aan het licht dat we hier duidelijk met een specifiek probleem zitten. Zulke cijfers zouden na de vorige commissie niet meer naar boven mogen komen. Wij vragen minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om in te grijpen.”

