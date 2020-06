Gezinsdrama: moeder doodt twee kinderen, derde in levensgevaar

Bij een gezinsdrama in Erquelinnes (Henegouwen) zijn dinsdagavond twee jonge kinderen omgekomen. Een derde, een zoontje van 9 jaar oud, vecht nog voor zijn leven. Ook de mama, die de feiten pleegde, vecht nog voor haar leven.

Het drama vond plaats in een woning aan de Place du Jeu de Balle in Hantes-Wihéries, een deelgemeente van Erquelinnes. Een dorp vlakbij de Franse grens dat zo’n 10.000 inwoners telt.

Julie, leerkracht in de gemeenteschool, heeft er twee van haar kinderen omgebracht. Orphée was 22 maanden, Cérès was 7 jaar. Een derde kind, de 9-jarige Thibald, is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft burgemeester David Lavaux ons bevestigd.

Het was de vader van de kinderen, arbeider bij de groendienst, die het drama ontdekte toen hij thuis kwam van zijn werk en de hulpdiensten verwittigde.

Ook de vrouw zelf is er erg aan toe. Ze zou medicijnen hebben genomen om uit het leven te stappen. Haar toestand werd dinsdagavond als kritiek omschreven. De vrouw was al een tijdje met ziekteverlof en voelde zich volgens buren niet zo goed in haar vel.

Hoe de kinderen werden omgebracht, is nog niet duidelijk.

Ook wat de moeder heeft bezield, moet nog verder onderzocht worden.

De vader van de slachtoffertjes is opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de lokale politie.

Ook de hulpdiensten zullen woensdag psychologische bijstand krijgen, zei brandweercommandant Fabrice Pierart dinsdagavond. “Dit zijn drama’s die nog weken in je hoofd blijven spoken. Ieder van ons heeft kinderen.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan gratis de zelfmoordlijn bellen op 1813. Meer info op www.zelfmoordlijn1813.be.