Steven Van Gucht over nieuw virus in China: “Een ernstige kandidaat voor pandemie, één om in het oog te houden”

De coronapandemie is nog in volle gang, maar vanuit China komen al waarschuwingssignalen over een volgend virus. Het gaat om een varkensgriep die gemakkelijk blijkt over te springen naar mensen. “Een ernstige kandidaat om een toekomstig pandemievirus te zijn”, zegt viroloog Steven Van Gucht. De volgende lockdown staat nog niet voor de deur, maar de Wereldgezondheidsorganisatie zal G4 wellicht snel toevoegen aan een officiële lijst.