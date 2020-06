Trump “pest en vernedert” bondgenoten in telefoongesprekken: Merkel noemde hij dom, May was een zwakkeling

Trump noemde May een zwakkeling Foto: ap

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN is het gedrag van Trump aan de telefoon uitzonderlijk ongewoon ten opzichte van andere staatshoofden en regeringsleiders. Vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de toenmalige Britse premier Theresa May moesten het ontgelden.

Dat blijkt uit een verslag van de omroep op basis van bronnen binnen het Witte Huis en de inlichtingendiensten.

CNN zegt dat de Amerikaanse president leiders van de belangrijkste bondgenoten van Amerika regelmatig “heeft gepest en vernederd”.

Tegen voormalig Brits premier Theresa May zei hij dat ze zwak was en dat het haar aan moed ontbrak. In een gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde hij haar “dom”.

Nog volgens CNN voerde hij zelden voorbereide gesprekken en probeerde hij indruk te maken op Russisch president Vladimir Poetin. Met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan belde hij dan weer uitzonderlijk veel.

De oproepen hebben er ook toe bijgedragen dat enkele hoge Amerikaanse functionarissen ervan overtuigd zijn geraakt dat de president zelf een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, schrijft CNN.

Vorig jaar heeft een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski de aanleiding gegeven tot een impeachmentonderzoek. Trump had Zelenski aangemoedigd om onderzoek te doen dat zijn politieke rivaal, de Democraat Joe Biden, mogelijk schade zou kunnen berokkenen.