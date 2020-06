Officieel: KV Mechelen neemt doelman Gaëtan Coucke over van Racing Genk

Doelman Gaëtan Coucke verlaat Racing Genk voor KV Mechelen, waar hij een contract voor drie seizoenen met optie voor nog eens een jaar getekend heeft, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 21-jarige Coucke startte vorig seizoen als nummer een bij de Genkies, destijds de regerende landskampioen, om de geblesseerde Danny Vukovic te vervangen. Na enkele missers - onder meer in de Champions League - kreeg Maarten Vandevoordt echter de voorkeur in het Genkse doel, later op het seizoen werd Thomas Didillon gehuurd van Anderlecht. Nu Vukovic terug is uit blessure, mocht Coucke de club verlaten.

Op Malinwa moet hij de concurrentie aangaan met Yannick Thoelen. Voor KVM is Coucke al de derde aanwinst voor komend seizoen, na Jordi Vanlerberghe en Rocky Bushiri.