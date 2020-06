Karel De Gucht: “Herstelbetalingen aan Congo? Wie weet dan waar dat geld terechtkomt”

Volgens Karel De Gucht, minister van Staat uit Berlare, zal ons land nooit herstelbetalingen doen aan Congo. Want dat geld verdwijnt wellicht toch in de zakken van de corrupte Congolese politici, zo zegt hij in een interview met TV Oost Nieuws. De Gucht is als minister van Buitenlandse Zaken meermaals in Congo geweest. Het Afrikaanse land is vandaag precies 60 jaar onafhankelijk. Koning Filip betuigt in een brief zijn diepste spijt voor de gruweldaden ten tijde van de kolonisatie. “Een moedige brief”, vindt De Gucht.

“Ja, er zijn gruwelijke zaken gebeurd in koloniaal Congo, zeker ten tijde van Congo-Vrijstaat onder Leopold II.”, zegt Karel De Gucht. 60 jaar na de onafhankelijkheid van het land betuigt koning Filip nu zijn diepste spijt. “Ik had het eerder verwacht na de parlementaire commissie. Maar ik vind de tekst goed. Het is goed geformuleerd.” Hij zegt ook: “Dat heeft wonden geslagen, wonden die moeten geheeld worden. Ik vind het een moedige brief, ja.”

Excuses vindt de minister van Staat uit Berlare niet nodig. “Ik vind het raar dat je je excuseert voor iets wat je nooit zelf gedaan hebt. Uiteindelijk is Leopold II zijn voorvader, een totaal andere periode. Ik vind dat muggenzifterij, eerlijk gezegd. Er is misschien nog een andere reden waarom het woord ‘excuses’ niet echt geschikt is en waarbij men eerder zegt: ‘Wat er gebeurd is, spijt ons.’ Namelijk om niet direct die band te moeten leggen met de huidige heersers in Congo. President Tshisekedi is uiteindelijk iemand die niet verkozen is. Iedereen gaat zelfs akkoord dat er iemand anders verkozen is.”

De Gucht heeft huidig president Felix Tshisekedi al eens ontmoet, net als verschillende keren zijn voorganger Joseph Kabila. Als minister van Buitenlandse Zaken en later als Europees Commissaris reisde hij een vijftal keer naar Congo. Omdat hij verschillende keren zware kritiek had op de in zijn ogen onbekwame Congolese leiders en corrupte politici, was De Gucht zelfs een tijdlang niet meer welkom in Congo. Mag Karel De Gucht het land nog in? “Ik ben nog in het land geweest als Europees Commissaris. Ik weet het niet. Als ik nu zou vragen om naar Congo te gaan, zie ik geen reden waarom men mij dat zou verbieden. Ik heb ook geen plannen om dat te doen. Het gaat niet goed in Congo, hè. Laat ons dat ook maar zeggen. Enerzijds heb je natuurlijk die koloniale periode en dat is erg. Maar nu gaat het niet goed. Iedereen weet dat daar wijdverbreide corruptie is.”

Alleen als Congo minder corrupt wordt, moet België de hulp substantieel verhogen, vindt De Gucht. “Ik denk niet dat er ooit herstelbetalingen komen. Men moet zich eens de vraag stellen of dat wel zinvol zou zijn als je nu herstelbetalingen zou doen aan Congo. Waar komt dat geld dan terecht? Ontwikkelingssteun, gezondheid, ontwikkeling van bedrijven, ontwikkeling van structuren die een moderne, democratische maatschappij moeten kunnen schragen: volledig akkoord. Ik denk dat we daar een historische verantwoordelijkheid hebben. Maar ik zou echt niet weten aan wie je op dit moment geld kan toevertrouwen in Congo en ervan overtuigd zijn dat het op de juiste manier besteed wordt.”