Dokter Alfons (103) heeft zijn corona-marathon afgerond: “Af en toe goed stretchen en op tijd een glaasje wijn”

Rotselaar -

Het olifantenpad is duidelijk zichtbaar in de tuin van dokter Alfons Leempoels. De 103-jarige huisarts op rust trok er de voorbije 29 dagen elke dag 10 rondjes van 145 meter. Dinsdagavond eindigde de marathon in het centrum van Rotselaar met een huldiging van de gemeente én een cheque van 22.000 euro voor het UZ Leuven.