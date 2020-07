Filip betuigde als eerste Belgische koning zijn “diepste spijt” voor het leed in Congo. Straffe woorden, uitgesproken door de enige mens in België zonder mening. Volgens onze royaltywatcher Wim Dehandschutter toont Filip dat hij toch ruggengraat heeft.

Leopold II werd de voorbije drie weken besmeurd met graffiti en verf, onthoofd, in brand gestoken. Te midden van die beeldenstorm bleef het oorverdovend stil in Laken. Alsof koning Filip – in navolging ...