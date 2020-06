Nederlands international Ryan Babel nagelt grofgebekt jongetje aan de schandpaal, ouders schamen zich: “Hij liet zich opjutten”

Een 12-jarige voetbalsupporter zal voortaan twee keer nadenken alvorens hij Ryan Babel uitscheldt via sociale media. De Nederlandse international kon er allesbehalve om lachen en leerde de grofgebekte tiener een lesje.

De 33-jarige aanvaller staat nog tot 2022 onder contract bij de Turkse topclub Galatasaray, maar speelde sinds afgelopen winter op huurbasis bij zijn ex-club Ajax. Verder dan vijf optredens kwam Babel echter niet, alvorens de Eredivisie werd gestaakt door de coronacrisis.

De huurovereenkomst met Ajax liep dinsdag af. De Nederlandse club zwaaide Babel af met een bericht op Instagram, wat de 63-voudig international deelde. Maar dat leverde hem een giftige reactie op van ene Joep Sanders.

Foto: Instagram

Joep blijkt een jongen van 12 jaar te zijn en dus vond Babel het zijn taak om de jongen publiekelijk aan de schandpaal te nagelen, met foto erbij. Om een voorbeeld te stellen.

“De taal van onze nieuwe generatie. Soms is het nodig om fans te laten begrijpen dat ze niet van alles kunnen roepen. Je bent oud genoeg om op Instagram te zitten en dit zijn de consequenties. Ik hoop dat je ouders harder op gaan treden”, aldus de Nederlander.

De ouders van Joep reageerden via VTBL. “Het was een actie van een 12-jarig kind dat zich op heeft laten jutten om stoer te doen. Hij heeft de gevolgen onderschat. Ik wil graag benadrukken dat het niets met racisme te maken heeft”, aldus de vader. “Hij zit er echt heel erg mee en heeft enorme spijt. Wij hopen in contact te komen met Ryan Babel om onze verontschuldigingen aan te bieden.”

Babel liet verder nog weten dat hij “ook heel veel leuke berichtjes” krijgt van supporters. “Ik waardeer dat enorm. Bedankt voor jullie support.”