In de Brugse Leopold II-laan zijn de straatnaambordjes aangepast tot Lumumbalaan. Een actie van kunstenaar Jan Verhaeghe.

Lumumbalaan, eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo. Zo staat sinds dinsdagochtend te lezen op de straatnaambordjes in de Leopold II-laan. Wat verderop in de straat is er een tweede ...