Het non-beleid op de sociale woningmarkt: “Zo duurt het nog drie eeuwen voor wachtlijst is weggewerkt”

Wie rekent op een sociale woning en denkt er snel een te zullen krijgen, is eraan voor de moeite. Er werden er vorig jaar sinds lang niet meer zo weinig neergepoot en de wachtlijsten daalden niet of nauwelijks. Resultaat: het aantal wachtenden loopt op tot 153.000. En de wachttijd is nog maar eens met een maand toegenomen.