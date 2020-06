Gewezen Liverpool-speler begrijpt eerbetoon van Manchester City niet: “De Bruyne die klapt voor spelers die veel minder goed zijn? Raar”

“Mijn spelers vormen donderdag een erehaag voor die van Liverpool, ze verdienen dat”. Dat zijn de woorden van Manchester City-trainer Pep Guardiola. Tot ongeloof van gewezen Liverpool-speler Danny Murphy (43).

De negenvoudig Engels international speelde tussen 1997 en 2004 249 wedstrijden voor de Reds. Daarin was de middenvelder goed voor 44 doelpunten en 31 assists. Nadien speelde Murphy ook voor onder anderen Fulham en Charlton.

Liverpool beëindigde maandag een titeldroogte van 30 jaar toen Chelsea met 2-1 te sterk bleek voor Manchester City. Het team van Kevin De Bruyne heeft zo met nog zeven speeldagen te gaan een onoverbrugbare achterstand van 23 punten op de Reds. Het toeval wil dat City donderdagavond in eigen huis Liverpool zal ontvangen.”

“Natuurlijk gaan we een erehaag vormen”, zei Guardiola. “We zullen Liverpool in ons eigen huis op een ongelofelijke manier ontvangen. Dat doen we omdat ze het verdienen.”

Foto: REUTERS

Niet oprecht

Toen de Engelsman de woorden van Guardiola hoorde, kon Murphy zijn oren niet geloven. “Het is enkel de perceptie van respect, het juiste doen, die telt blijkbaar”, aldus de Engelsman. “De boodschap die je probeert te sturen richting voetbalwereld dat wanneer iemand wint, je respect toont. Dat City dit donderdag zal doen, zal overkomen als een teken van bescheidenheid en appreciatie. Wel… Ik vind dat larie. Ik weet niet wanneer dit startte en waarom, maar het is gewoon oncomfortabel. Ik zou het alleen maar doen omdat het moet, niet omdat ik het zou willen. Het is gewoon niet oprecht. Ik begrijp het niet.”

Volgens Murphy is Liverpool niet beter dan Man City. Integendeel. Hij nam daarbij het voorbeeld van Kevin de Bruyne. “De supporters willen het niet doen, de spelers al helemaal niet. Het betekent gewoon niets. Denk eens aan de spelers die in hun handen moeten gaan klappen. Kevin De Bruyne is waarschijnlijk de beste middenvelder ter wereld. Nu zou die moeten gaan applaudisseren voor middenvelders die niet eens zijn veters kunnen binden. Ik heb hem eens geïnterviewd. Natuurlijk heeft Kevin respect voor Liverpool, maar dat wil niet zeggen dat hij op z’n eigen veld wil staan klappen voor die ploeg. Als ik door die erehaag zou moeten lopen, ik zou me lastig voelen.”