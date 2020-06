Amnesty projecteert beeltenis George Floyd op ambassade VS in Brussel

Ngo Amnesty International heeft maandagavond omstreeks 23.40 uur een portret van George Floyd geprojecteerd op de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel. De politie kwam tussenbeide en zette de projectie al na vier minuten stop, of de helft van de tijd die de ngo voorzien had. De identiteit van enkele militanten en journalisten ter plaatse werd gecontroleerd. Er zijn geen arrestaties verricht.

De projectie toonde onder meer het gezicht van George Floyd en de hashtags #JusticeforFloyd en #BlackLivesMatter. Het was de bedoeling om de projectie 8 minuten en 46 seconden te laten duren, de tijd dat een politieagent op Floyds nek knielde, wat hem het leven kostte.

“We hebben hem hulde willen brengen opdat gerechtigheid zou geschieden en opdat er geen andere George Floyds meer slachtoffer worden van politiegeweld in de Verenigde Staten”, zegt Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige sectie van Amnesty International in België. “Het is de hoogste tijd dat de Verenigde Staten het probleem aanpakken van daden van racistisch geweld tegen raciale en etnische minderheden.”

De ngo haalde 125 gevallen aan van politiegeweld in de VS tussen 26 mei en 5 juni in het kader van de Black Lives Matter betogingen.

