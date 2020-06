Lionel Messi scoort zijn 700ste doelpunt uit zijn carrière… met een panenka

Lionel Messi heeft dinsdagavond zijn 700ste doelpunt uit zijn carrière gemaakt. En dat moest (uiteraard) een special doelpunt zijn. Vanop de stip stuurde de Argentijn Atlético-doelman Jan Oblak met een heerlijk subtiele panenka de verkeerde kant uit, goed voor de 2-1 voor Barcelona in de wedstrijd tegen Atlético Madrid.

Een nieuwe mijlpaal dus in de carrière van Lionel Messi: 700 goals. Het is nauwelijks voor te stellen in het hedendaagse voetbal. En er komen nog records aan. Wat opvalt, is dat de beste voetballer aller tijden zowat tegen elke tegenstander scoorde maar nog nooit tegen een Belgische club. Niet dat onze clubs daar veel verdienste aan hebben want Lionel Messi speelde met Barcelona nog nooit tegen een Belgische club. Wel tegen Thibaut Courtois, al zestien keer zelfs. En onze nationale nummer één kreeg maar negen keer een doelpunt van Messi om de oren. Voorwaar een goed gemiddelde als je de rest van zijn cijfers bereikt.

Bij FC Barcelona:

724 wedstrijden, 630 goals

0,87 goals per wedstrijd

440 doelpunten in de Spaanse competitie

114 doelpunten in de Champions League

53 doelpunten in de Copa del Rey

14 doelpunten in Spaanse Supercup

5 doelpunten in de wereldbeker voor clubs

3 doelpunten in Europese Supercup

Bij Argentinië

138 wedstrijden, 70 goals

Totaal:

862 wedstrijden, 700 goals

0,81 goals per wedstrijd

elke 99 minuten een doelpunt

583 met links

91 met rechts

24 met het hoofd

1 met de borst

1 met de hand/arm

52 vrije trappen

90 strafschoppen

395 in eigen huis

269 op verplaatsing

36 op neutraal terrein