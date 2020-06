Mkhitaryan maakt seizoen af bij AS Roma

Middenvelder Henrikh Mkhitaryan blijft voorlopig voetballen voor AS Roma. De huurovereenkomst met Arsenal is verlengd tot aan het einde van de Italiaanse competitie. Roma zegt bovendien dat het een voorlopige overeenkomst heeft over een verblijf van nog een seizoen van de Armeniër in de Italiaanse hoofdstad.

“Ik ben blij dat ik hier nog kan blijven. Ik wil hier nog een en ander bereiken”, zegt Mkhitaryan op de website van AS Roma. Hij was dit seizoen goed voor zes doelpunten in vijftien competitieduels. Roma staat vijfde in de Serie A met nog tien duels te gaan. Slechts de top vier plaatst zich voor de Champions League.