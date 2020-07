Eindelijk voetbal! Vanaf vandaag herbeginnen de eersteklassers, ontdek hier alle oefenprogramma’s

Vanaf vandaag zijn oefenwedstrijden weer toegelaten en sommige eersteklassers voegen meteen de daad bij het woord. Wij geven u dan ook het oefenprogramma van de achttien ploegen die volgend seizoen in 1A kunnen uitkomen. U kunt wel nog niet gaan kijken, publiek is door de coronacrisis nog niet toegelaten. Toch denken sommige ploegen al aan uitzonderingen, als alles binnen de regels kan georganiseerd worden.

Ook nog opmerkelijk: STVV speelt zijn oefenmatchen steeds op neutraal terrein op een locatie die in het midden ligt tussen Sint-Truiden en de tegenstander.

Ontdek hier alle oefenprogramma’s die momenteel al bekend zijn:

1. AA Gent

In principe zullen de fans van de Buffalo’s nog enkele weken langer op hun honger blijven zitten, want alle oefenduels van AA Gent worden achter gesloten deuren afgewerkt. De duels tegen Belgische clubs worden wel geannuleerd als AA Gent deze in augustus ook treft voor een competitiewedstrijd.

Programma (o.v.): 03/07: Beerschot, 11/07: Moeskroen, 18/07:Club Brugge, 21/07: RC Lens, 28/07: Metz, 1/08: Zulte Waregem. Datum nog te bepalen: Olympique Lyon.

2. Anderlecht

De club wenste niet te communiceren over zijn oefenprogramma. STVV maakte wel al bekend dat het tegen Anderlecht oefent.

Programma: 11/07: STVV.

3. Antwerp

De club wenste niet te communiceren over zijn oefenprogramma.

4. Beerschot

Programma: 03/07: AA Gent, 08/07: Club Brugge, 18/07: STVV, 25/07: KV Kortrijk, 26/07: Patro Eisden Maasmechelen.

5. Cercle Brugge

De galawedstrijd tegen moederclub AS Monaco zou op 17 juli in het Jan Breydelstadion afgewerkt worden voor een 400-tal uitverkoren fans. Hoe die selectie zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Paul Mitchell, de nieuwe TD van Monaco en Cercle, moet ook nog toestemming geven voor de match.

Programma: 04/07: Zulte Waregem-Cercle, 11/07: KV Kortrijk-Cercle, 17/07: Cercle-AS Monaco (o.v.), 22/07: Winkel Sport-Cercle, 25/07: Deinze-Cercle, 29/07: Knokke-Cercle, 01/08: KV Oostende-Cercle.

6. Charleroi

Charleroi wenst omwille van veiligheidsredenen het oefenprogramma niet volledig bekend te maken. RWDM communiceerde wel al dat het tegen de Carolo’s oefent.

Programma: 10/7: RWDM-Charleroi

7. Club Brugge

De club heeft nog geen officieel oefenprogramma. AA Gent, Beerschot, KV Mechelen en OH Leuven maakten wel al bekend dat ze oefenen tegen Club Brugge.

Programma: 04/07: OH Leuven, 08/07: Beerschot, 11/07: KV Mechelen, 18/07: AA Gent.

8. Eupen

De club heeft nog geen officieel oefenprogramma.

9. RC Genk

Het oefenprogramma van RC Genk ligt nog steeds niet helemaal vast. De club maakte vorige week vier namen van tegenstrevers bekend, alleen de eerste wedstrijd in Termien wordt mogelijk met (een beperkt) publiek afgewerkt.

Programma: 09/07: Termien, 11/07: tegenstrever nog te bepalen, 15/07: Union, 17/07: Excelsior, 19 t/m 25/07: stage in Burgh-Haamstede (Nl) met twee nog te bepalen oefenwedstrijden, 01/08: Lens.

10. KV Kortrijk

Als KVK thuis speelt, zullen de matchen plaatsvinden op het oefencomplex op Wembley. Het hoofdterrein is ingezaaid. Men speelt bewust zonder publiek en houdt zich aan alle voorzorgsmaatregelen. Kortrijk wil het zo veilig mogelijk maken en ook geen tweespalt zaaien.

Programma: 04/07: Standard, 10/07: Sporting Charleroi, 11/07: Cercle Brugge, 24/07: RWDM, 25/07 Beerschot, 31/07: Deinze.

11. KV Mechelen

KV Mechelen speelt al zijn acht oefenduels op verplaatsing. In principe worden alle duels tot nader order achter gesloten deuren gespeeld. Op 18 en 25 juli heeft KV zelfs telkens twee sparringpartners geboekt, zodat alle spelers genoeg matchritme kunnen opdoen.

Programma: 04/07: Waasland-Beveren, 08/07: RWDM, 11/07: Club Brugge, 18/07: Westerlo, 18/07: Standard, 25/07: Seraing, 25/07: OH Leuven, 01/08 Metz.

12. KV Oostende

Programma: 04/07: Varsenare, 11/07: Zwevele, 18/07: Winkel Sport, 25/07: Union.

13. Moeskroen

Programma: 11/07: AA Gent, 15/07: Reims, 24/07: Valenciennes, 01/08: Union.

14. OH Leuven

Alle oefenwedstrijden worden om veiligheidsredenen zonder publiek afgewerkt, afwisselend op het oefencomplex in Oud-Heverlee en in het King Power at Den Dreefstadion. De club communiceert zelfs niet over de locatie en het tijdstip van de matchen om fans op afstand te houden.

Programma: 01/07: Bierbeek, 04/07: Club Brugge, 11/07: Standard, 18/07: RWDM, 25/07: KV Mechelen.

15. Standard

Standard speelt deze week zijn eerste oefenmatchen tegen de amateurs van Waremme en tegen KV Kortrijk. De Rouches werken de komende weken vier duels af achter de gesloten deuren van de eigen Académie Robert Louis-Dreyfus. Verder overweegt men een stage in Nice. Eerder werd het oefenkamp in het Duitse Kamen geannuleerd.

Programma: 01/07: Waremme, 04/07: KV Kortrijk, 11/07: OH Leuven, 18/07: KV Mechelen.

16. STVV

Alle oefenwedstrijden zijn op verplaatsing of op een locatie die in het midden ligt tussen Sint-Truiden en de tegenstander. Steeds wordt er zonder publiek gespeeld.

Programma: 08/07: Geel, 11/07: Anderlecht, 18/07: Beerschot, 22/07: Westerlo, 25/07: Zulte Waregem.

17. Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft nog maar één oefenmatch ingepland. Voor elke wedstrijd worden er individuele veiligheidsafspraken gemaakt.

Programma: 04/07: KV Mechelen.

18. Zulte Waregem

Programma: 04/07: Cercle Brugge, 07/07: Charleroi, 11/07: NAC, 18/07: Deinze, 21/07: RWDM, 25/07: STVV, 01/08: AA Gent.