Recordaantal besmettingen in VS en weer meer dan 1.000 doden in één dag, Trump “alsmaar kwader op China”

In de Verenigde Staten zijn 1.199 bijkomende overlijdens door het coronavirus geteld in 24 uur tijd. Dat blijkt uit cijfers van de universiteit Johns Hopkins.

Het was van 10 juni geleden dat nog meer dan duizend Amerikaanse coronadoden waren geteld in één dag. Er waren in de VS nu al 127.322 overlijdens door het coronavirus.

Er werden in 24 uur ook zo’n 47.000 besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal in één dag sinds het begin van de uitbraak in de VS.

Omdat het aantal besmettingen en overlijdens weer toeneemt, vooral in het zuiden en westen van het land, hebben sommige staten gas teruggenomen met loslaten van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

“Het is duidelijk dat we momenteel niet de volledige controle hebben”, zei dokter Anthony Fauci, lid van de coronacrisiscel. “Het zou mij niet verwonderen dat we 100.000 besmettingen per dag bereiken als we de trend niet keren.”

Trump kwaad op China

Intussen heeft Amerikaans president Donald Trump heeft opnieuw geïnsinueerd dat China schuld heeft aan de wereldwijde coronapandemie. “Terwijl ik zie hoe de pandemie zich lelijk verspreidt over de wereld, inclusief de enorme schade die ze heeft veroorzaakt in de VS, word ik alsmaar kwader op China”, schreef Trump op Twitter.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Het is niet de eerste keer dat de president China met de vinger wijst in verband met de verspreiding van het coronavirus. Trump meent dat de Chinezen de omvang en ernst van de epidemie aanvankelijk verzwegen hebben, waardoor het virus zich sneller kon verspreiden.

Terwijl de verspreiding van het virus in Europa onder controle lijkt, gaven verantwoordelijken van de Amerikaanse gezondheidsdiensten dinsdag toe dat dit in de VS nog niet het geval is. In 29 van de 55 Amerikaanse staten is de curve van nieuwe gevallen stijgend. In 12 staten nemen de ziekenhuisopnames toe.