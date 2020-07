Russen naar de stembus voor referendum over grondwetswijziging die Poetin aan macht kan houden

De hervorming schrijft ook conservatieve principes in de grondwet in, zoals het geloof. Foto: AP

De Russen kunnen woensdag stemmen in een volksraadpleging over een grondwetswijziging. Als die wordt goedgekeurd, kan Vladimir Poetin (67) nog 16 jaar aan de macht blijven.

De grondwetshervorming geeft Poetin het recht vanaf 2024 voor twee bijkomende ambtstermijnen te gaan. De hervorming kent de president ook bijkomende prerogatieven toe en schrijft conservatieve principes in de grondwet in, zoals het geloof of de definitie van het huwelijk als een unie van man en vrouw.

In de hervorming zitten ook enkele bij de bevolking populaire maatregelen, rond het minimumloon en pensioenuitkeringen gelinkt aan de levensduurte. Kiezers kunnen enkel ja of neen zeggen voor het hele pakket. De verwachting is dat een ruime meerderheid zal instemmen.

Een deel van de stembureaus ging een week geleden al open; de officiële datum voor het referendum is 1 juli, maar door het coronavirus werd beslist om al op 25 juni te starten om grote massa’s aan de bureaus te vermijden. Poetin maakte van de laatste dag om te gaan stemmen een eenmalige feestdag, in de hoop de opkomst op te krikken.