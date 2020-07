Net als ruim 3.000 collega’s heeft Danny Vrijsen (31) uit Eksel zijn ontslag gekregen bij Cirque du Soleil. Het Canadese entertainmentbedrijf springt richting afgrond nu het donkerrode cijfers presenteert. “Er waren al schulden en door het coronavirus is alles ontploft.”

Al sinds september 2014 reist Danny de wereld rond met Cirque du Soleil. In de show ‘Amaluna’ kan hij zich geen misstap veroorloven op het teeterboard of een wipplank die hem zes meter hoog de lucht in ...