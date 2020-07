Eerste lichting chefs-fastfood zwaait af: “Ik heb dit uniform nog nooit met tegenzin aangetrokken”

Peter Haesendonckx, trajectbegeleider in buso-school ’t Lommert in Schoten, en Quick Schilde-manager Lars De Smet met oud-leerling en nieuwe vaste medewerker Jaisy Verheyen. Foto: Jan Auman

Zoersel - Ook de eerste lichting ‘medewerkers fastfood’ ontving deze week zijn diploma. Jaisy Verheyen (21) uit Zoersel kan niet alleen perfect een Giant bereiden en serveren, maar is bovendien trots op haar job en gegroeid als mens. Plaatselijk Quick-manager Lars De Smet beloonde haar met een vast contract in de vestiging in Schilde.

’t Lommert in Schoten is één van de vijftien scholen in het buitengewoon secundair onderwijs die twee jaar geleden ingingen op het aanbod van toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en Horeca Forma, de vormingsorganisatie van en voor de horecasector, om te starten met de nieuwe richting ‘medewerker fastfood’. Die verloopt volgens de formule van duaal leren, waarbij jongeren hun leertijd verdelen over de school en de werkplek.

‘Leerling’ Jaisy Verheyen aan het werk op intussen vertrouwd terrein: de keuken van Quick Schilde. Foto: Jan Auman

“Bij ons zijn er twee leerlingen begonnen. Eén is onderweg afgehaakt. Maar Jaisy, die in Quick Schilde aan de slag kon, heeft knap doorgezet”, aldus haar trajectbegeleider Peter Haesendonckx. “Twee dagen in de week kwam ze bij ons naar school. De drie andere dagen draaide Jaisy mee in het team van Lars De Smet en daarvoor kreeg ze een loon dat in de laatste integratiefase opliep tot 580 euro. Ze begon met een zekere leerachterstand en weinig zelfvertrouwen aan dit traject, maar we hebben haar snel zien groeien en openbloeien.”

“Ik heb dit uniform nog nooit met tegenzin aangetrokken.” Foto: Jan Auman

Jaisy poseert trots met haar diploma in het polohemdje met de rode Q. Vervolgens geeft ze ons een rondleiding achter de schermen van het fastfoodrestaurant, waar ze intussen blindelings haar weg kent en respect geniet van alle collega’s. Het meisje maakt van de gelegenheid gebruik om de temperatuur van de friteuse te checken en maakt vliegensvlug een double cheeseburger klaar voor consumptie. Ze legt het broodje op de bekende hamburgerglijbaan zodat haar collega’s aan de balie hem kunnen serveren.

“Als deze na twintig minuten nog niet verkocht is, moet hij onherroepelijk in de vuilnisbak. De Quick-regels zijn streng, maar ik ken ze allemaal uit het hoofd, net als de extra voorzorgen sinds corona”, verzekert Jaisy, die nu en dan zelf wel een Giant lust. “Geen grote vakantie voor mij. Morgenvroeg sta ik hier terug, maar dan als vaste medewerker. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Integendeel. Ik heb dit uniform nog nooit met tegenzin aangetrokken.”

Win-win

Peter Haesendonckx van buso ’t Lommert vindt het fastfood-experiment geslaagd en hoopt straks ook KFC in Wijnegem te overtuigen om één van zijn leerlingen onder hun hoede te nemen. Ook Horeca Forma, dat de stageplaatsen screent, geeft de eerste twee jaar van deze nieuwe richting duaal leren in het buso positief.

“In het begin waren we wat sceptisch omdat de werkgever toch ook zelf moet investeren in de opleiding van de leerling en we beducht waren voor een hoge uitval. Maar de feiten spreken dat nu tegen”, aldus Horeca Forma-directeur Robin Vanderelst. “Minder dan 20% van de jongeren haakt af en de werkgevers hebben een nieuw duurzaam kanaal gevonden om te rekruteren, waardoor dit een win-winsituatie is.”

Jaisy kent de Quick als haar broekzak. Foto: Jan Auman

“Sinds de opstart in 2018 hebben we zo al 82 jongeren begeleid. Het is een goede zaak dat volgend schooljaar intussen vijfendertig scholen de opleiding medewerker fastfood zullen aanbieden. En de horeca bevestigt weer eens een inclusieve en diverse sector te zijn.”