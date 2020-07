Naar de rechter voor 3.318 kukeluku’s: “Op den duur heeft zelfs een gevangene meer vrijheid”

Bonheiden -

De twee jaar oude haan Ben doet in Bonheiden de gemoederen hoog oplaaien. Volgens een buurvrouw van de eigenaars zou het dier meer dan drieduizend keer per dag kraaien. Het geschil kwam maandag voor het vredegerecht in Mechelen, maar de buren kwamen niet tot een vergelijk. “Ben wegdoen? Dat zou een klap zijn voor onze licht autistische dochter Merlijn (16).”