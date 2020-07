Coach Simeone en Spaanse pers onder de indruk van Carrasco: “Barcelona beefde elke keer hij zich op gang trok”

Met twee uitgelokte strafschoppen had Rode Duivel Yannick Carrasco een belangrijk aandeel in de 2-2 van Atlético Madrid op bezoek bij FC Barcelona. Hij werd verkozen tot Man van de Match en kreeg achteraf veel lof van zijn coach Diego Simeone.

LEES OOK.Lionel Messi scoort mijlpaal maar Barcelona ziet titelkansen slinken door kwelduivel Yannick Carrasco

De thuisploeg was na twaalf minuten op voorsprong geklommen na een owngoal van Diego Costa op hoekschop. Lang kon Barça echter niet genieten van de voorsprong en dat lag vooral aan een bedrijvige Yannick Carrasco, die ietwat verrassend aan de aftrap was verschenen - nog maar voor de vierde keer dit seizoen in La Liga. Coach Diego Simeone had echter goed onthouden dat de winger destijds een van zijn beste wedstrijden ooit voor de Atléti speelde tegen Barça en dat loonde. Enkele minuten later zette Carrasco zich goed door waarna hij gehaakt werd in de zestien door Arturo Vidal: strafschop voor Atlético, omgezet in twee keer door Saul Niguez.

Atletico maakt gelijk, na een fout op Carrasco. Video: Eleven Sports

Snel na de rust kreeg ook Barcelona een penalty, omgezet door Lionel Messi. Op het uur ging de bal voor de derde keer op de stip, maar dan aan de overkant. Opnieuw was het Carrasco die de overtreding van Semedo had uitgelokt. Saul Niguez verschalkte Ter Stegen met wat geluk (2-2).

Atletico komt opnieuw langszij, na opnieuw een fout op Carrasco Video: Eleven Sports

In de slotfase werd Carrasco, die even voordien ook al geel had gepakt, naar de kant gehaald, na ongetwijfeld zijn beste wedstrijd van het seizoen. Nadien werd hij ook verkozen tot Man van de Match.

Simeone: “Opnieuw de Carrasco zoals we hem kenden”

Coach Diego Simeone sprak achteraf dan ook lovende woorden over onze landgenoot. “Toen hij in januari uit China terug kwam had hij het moeilijk. Hij heeft enorme inspanningen geleverd om opnieuw op niveau te komen we zien nu de resultaten. Hij is opnieuw de Carrasco zoals we hem kenden. Elke match wordt hij beter, heeft hij meer diepgang, is hij scherper en is hij meer beslissend aan het doel van de tegenstander. Hij speelde al een goeie match tegen Bilbao (1-1 op 14 juni) en vandaag was het zonder twijfel zijn beste partij sinds zijn terugkeer.”

Marca: “Carrasco was de allerbeste versie van zichzelf”

“Wat een geweldige wedstrijd van Carrasco”, zag ook Marca, dat de Rode Duivel als enige speler op het veld drie sterren gaf. “Hij verzorgde een spectaculaire show en was in Camp Nou de allerbeste versie van zichzelf. Barça beefde elke keer als hij zich op gang trok en hij lokte twee penalty’s uit. Als hij op dit niveau speelt kunnen we de beslissing van Simeone om hem uit China te redden en hem terug bij de elite van het voetbal te zetten alleen maar applaus onthalen.”

De sterren van Marca

“Atlético was tegen Barcelona sterk in de snelle omschakeling. Met dank aan Carrasco, die profiteerde van Semedo’s zwakke verdedigende spel en de gevaarlijkste speler van Atlético was”, analyseerde El Mundo Deportivo. Ook van de Barcelona-gezinde krant kreeg de Rode Duivel drie sterren.

“Carrasco grijpt zijn kans”, titelde AS, dat een volledig artikel aan onze landgenoot wijden. “Carrasco was een geweldige wintertransfer van Atlético. De Belg liet in Camp Nou zien dat hij doorslaggevend kan zijn voor het team van Simeone. Hij was de beste speler op het veld en naast het behaalde punt is dat het beste nieuws voor Atlético. Na de corona-pauze roteert Simeone met zijn elftal en liet Carrasco al goede prestaties zien. Na zijn prestatie tegen Barcelona zet hij opnieuw een stap vooruit. Carrasco kende vier geslaagde dribbels (het meeste van Atlético), 23 van zijn 26 passes waren goed en recupereerde vijf keer de bal in de wedstrijd tegen Barcelona. Hij vormde een constant gevaar voor de Barça-verdediging. Het veroorzaakte de twee strafschoppen die leidden tot de twee doelpunten van Atlético. Voor Simeone is de snelheid van de Belgische vleugelspeler erg belangrijk.”

Op het einde van dit seizoen loopt de uitleenbeurt van Carrasco af. Atlético wil graag nog een extra jaar met hem door en de Belg ziet dat ook wel zitten. “Atlético wil daarom met het Chinese Dalian rond de tafel gaan zitten om hem ook volgend jaar te kunnen houden”, zegt AS. “Op 26-jarige leeftijd, in september wordt hij 27, beseft Carrasco dat hij voor een van zijn laatste kansen staat om terug te keren naar het hoge niveau van een ambitieuze club als Atlético.”