Na commotie: Oost-Vlaamse gouverneur schrapt mondmaskerplicht in supermarkten in Deinze

Deinze - Waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere schrapt het burgemeestersbesluit dat inwoners in Deinze verplicht om mondmaskers te dragen in supermarkten en superettes. Na laat overleg met de federale overheid en burgemeester Jan Vermeulen van Deinze (CD&V) leek die dinsdagnacht niet bereid om de verregaande maatregel in te trekken. De verplichting zou gelden vanaf vandaag.

In Deinze zou het vanaf woensdag in zeventien handelszaken verplicht zijn om een mondmasker te dragen, een strenger beleid dan de federale aanbeveling om dat te doen. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) floot burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze dinsdagavond al terug en beloofde gouverneur Detollenaere te informeren over de bevoegdheidskwestie.

Detollenaere meldt nu zelf dat de beslissing van de burgemeester ‘niet opportuun’ is en het burgemeestersbesluit vernietigd wordt. “Deze beslissing is genomen door de burgemeester terwijl dat niet in het ministerieel besluit vermeld staat, dat kan niet”, zegt hij aan Radio 1. “We zitten in een federale fase en die is ontstaan door samenwerking van de hele politieke wereld, de gouverneurs en de diverse regeringen. Precies om de uniformiteit te garanderen, dit kan dus niet. We gaan dat besluit van de burgemeester vernietigen, de inwoners van Deinze mogen maar moeten geen mondmasker dragen in de winkel.”

