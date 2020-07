Twee rijstroken dicht in Kennedytunnel na ongeval met vrachtwagens: lange files op E17

Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn woensdagochtend omstreeks 9.15 uur twee rijstroken versperd geraakt in de Kennedytunnel na een aanrijding met vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat een file vanaf Kruibeke, het is er een half uur aanschuiven.

Het ongeval gebeurde in de staart van een beginnende file. Een vrachtwagenbestuurder merkte dat allicht te laat op en reed achteraan in op een andere vrachtwagen. Zeker een van de twee voertuigen moet worden getakeld, wat een klus van lange duur wordt aangezien het midden in de tunnel gebeurd is. Tot zolang is alleen de linkerrijstrook vrij.

Het Verkeerscentrum raadt aan om de komende tijd de omgeving te vermijden. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland.