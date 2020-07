Antwerp FC: alle 12.500 abonnementen voor volgend seizoen verkocht

Voetbalclub Antwerp heeft zijn abonnementenverkoop afgerond. In totaal heeft de club 12.500 seizoenskaarten verkocht.

Dat zijn er een kleine duizend minder dan vorig seizoen, aangezien er door de grote verhuis van sfeertribune 2 naar de nieuwe tribune 4 en een aantal supporters hun abonnement niet hebben verlengd. Alle abonnementen zijn nu de deur uit. Per competitiewedstrijd zullen er nog ongeveer 2.000 tickets, waarvan de helft enkel voor business, apart aangeboden worden.

Antwerp FC startte begin juni met de verkoop van abonnementen voor volgend seizoen. En ook al is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel supporters er op thuiswedstrijden in het stadion kunnen plaatsnemen, liep dat als een trein. De club klokte af op 12.500 abonnementen. Dat zijn er 800 minder dan vorig seizoen, toen de club afsloot op 13.300 abonnementen. De reden is eenvoudig: ongeveer 500 abonnees verlengden hun abonnement niet én de club verkocht niet alle beschikbare plaatsen op de nieuwe tribune 4.

Staanplaatsen worden zitplaatsen

Doordat de oude en majestueuze sfeertribune 2 onherroepelijk dicht ging, moesten al die supporters verhuizen naar de nieuwe tribune 4, achter het doel en aansluitend op de hoofdtribune. De nieuwe tribune heeft onderaan 3.800 staanplaatsen en bovenaan 3.700 zitplaatsen. Maar aangezien de staanplaatsen voor Europese wedstrijden moeten omgevormd worden tot zitplaatsen en de capaciteit zo ongeveer gehalveerd wordt, verkocht de club niet alle plaatsen aan vaste abonnees.

Dat levert voor competitiewedstrijden een fijne extra op: per match zullen er nog een kleine 1.000 staanplaatsen op tribune 4 apart verkocht kunnen worden, net als een beperkt aantal plaatsen op tribune 1 en 3. Voor businessklanten zijn er ook nog een kleine 1.000 plaatsen voorhanden, maar dan enkel op de hoofdtribune en enkel op uitnodiging van bedrijven en sponsors. Daarnaast behoudt de club ook zijn ‘free your seat’-systeem, waarbij abonnees die op een wedstrijd niet aanwezig kunnen zijn, hun plaats via de club te koop kunnen aanbieden.

De club zoekt ook nog een oplossing voor de enkele tientallen supporters die geen zitplaats kunnen krijgen op de nieuwe tribune 4. De vraag naar zitplaatsen op die tribune was immers groter dan het aanbod. Mogelijk wordt hen aangeboden om op vrijwillige basis naar de hoofdtribune 1 te verhuizen.

Alle abonnees krijgen later deze week een mail met hun toegewezen plek. Daarna kunnen ze, vanaf 4 juli, hun abonnement ophalen op de club. De eerste weken zal de ticket corner daarvoor open zijn op dinsdag, donderdag en zaterdag. Na twee weken enkel op donderdag en zaterdag.