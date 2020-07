Kortrijk-aanvaller Kagé blij met brief van koning Filip: “Veel respect voor wat hij gedaan heeft”

Kortrijk-speler Hervé Kage zette zich de voorbije weken prominent in voor de Black Lives Matter-beweging. De Congolees-Belgische voetballer is blij met de brief met spijtbetuigingen die koning Filip dinsdag publiceerde. “Ik vind het niet goed om vandaag excuses te eisen. Filip heeft dit niet gedaan, het was Leopold II.”

LEES OOK.Enige Congolese burgervader van ons land: “Wat koning Filip heeft gedaan niet onderschatten”

“Ik was op de Black Lives Matter-betoging omdat ik vind dat de gemediatiseerde Congolezen hun status moeten gebruiken om een kentering in te zetten, zonder voor onze plaats of status te vrezen. Ik geloof sterk dat de racisten slechts tot de minderheid van de bevolking behoren. Daarom moeten we als voorbeeld voor de jeugd duidelijk maken dat ze hard moeten blijven werken en niet mogen reageren op die haat, of zelf vervallen in haat. We kunnen de kentering alleen maar inzetten als we rustig de dialoog aangaan.”

“Mijn kinderen zijn half Congolees en half Belg. Ik merk dat zij al minder met racisme te maken krijgen dan ik. Dat op zich is al een overwinning. Er is dus wel degelijk een revolutie aan de gang. Dat onze koning dit aangekaart heeft, vind ik opmerkelijk. Ik heb er veel respect voor dat de koning de Congolese situatie nu ook publiek erkend heeft. Dat is een eerste stap. Dat hij zich niet echt excuseert? Ik vind het niet goed om vandaag excuses te eisen. Filip heeft dit niet gedaan, het was Leopold II. Dit zou alleen maar een averechts effect hebben. We willen geen medelijden. We willen gewoon dat de Belgen zich bewust zijn van wat er gebeurd is. Maar expliciete excuses zijn niet nodig. Het is alsof een moslim zich expliciet individueel zou excuseren omdat een terrorist een aanslag pleegt. Je kan onze koning niet verwijten wat zijn voorvader gedaan heeft.”

Al wil Kage dat het niet bij deze erkenning blijft. “Het is goed dat dit nu publiekelijk aan bod komt. Er is verandering op til. Maar we willen ook daden zien. Een voetballer moet ook niet vooraf zeggen dat hij twee goals gaat scoren en dan op de match niks tonen. Voor mij is het heel belangrijk dat dit in de middelbare eindtermen worden opgenomen. België moet zijn geschiedenis leren kennen. Als iedereen weet hoe en waarom België Congo gekoloniseerd heeft, zal er meer begrip zijn en minder racisme. We leren op school wel over de genocide op de Joden, maar Congo komt veel te weinig aan bod. Daar vond ook een genocide plaats.”

De sleutel ligt dus bij de educatie volgens Kage. “De erkenning is één ding, maar ze voldoet nog niet. Als mensen over Congo leren, zullen ze beter beseffen waarom we hier zijn. Mochten in Afrika niet alle rijkdommen geplunderd zijn, waren er hier ook minder kleurlingen. Dat er veel Congolezen in België zijn is logisch. Op vierjarige leeftijd arriveerde ik in België met mijn moeder en grote broer. We waren gevlucht van de oorlog. Dan is het toch logisch dat je vlucht naar het land waarvan je voordien de kolonie was? Maar de gevluchte families voelden zich geweigerd in België. We werden gezien als profiteurs. De achtjarige ik kreeg al te horen dat ik harder zou moeten werken dan een Belg om dezelfde resultaten te boeken. Spijtig genoeg wen je daar aan. Maar ik merk dat de tijden veranderen. Mijn zoontje wordt veel minder met racisme geconfronteerd op ik.”

De 31-jarige Kage las ‘s morgens de uitspraken van de koning in de krant. “Het voelde als een erkenning. Het deed deugd om die woorden te lezen. Alleen is het dubbel. Er zijn de Black Lives Matter-manifestaties en het leeft op internet. Het is publiek. Je kan de zaken niet meer negeren of verbergen. Ik vroeg me meteen af of hij die woorden ook zou gezegd hebben als het momenteel niet zo leeft. Meent hij het? Of doet hij het omdat het ‘in de mode is’? Dat wil ik echt weten. Maar hoe dan ook is het een goede zaak. Er wordt over gesproken. Spreken is goed, nu de daden nog. Ik zal pas blij zijn eenmaal de kinderen in school over de kolonisatie van Congo leren.”